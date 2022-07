LECCE- Blitz delle Fiamme gialle all’alba del 7 luglio presso gli uffici dell’Asl Lecce: a undici persone sono state contestate a vario titolo le ipotesi di reato di corruzione, traffico di influenze illecite e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici.

L’ambito di indagine è relativo ai concorsi pubblici nella procreazione assistita. Notificati anche provvedimenti di interdizione alla professione a medici, dirigenti sanitari e imprenditori. Nell’indagine sono coinvolti anche i neo sindaci di Scorrano e di Otranto.

I nomi degli indagati e le misure

Le indagini, coordinate dalla Procura di Lecce, sono state guidate dal pubblico ministero Alessandro Prontera.

Domiciliari per Totò Ruggeri, Antonio Renna, Mario Romano, Massimiliano Romano ed Emanuele Maggiulli. Obbligo di dimora per il nuovo sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli e per Antonio Greco. Divieto di dimora per il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi. Divieto di svolgere l’attività professionale per Elio Vito Quarta, Giantommaso Zacheo e Fabio Marra.

Richiesta di sospensione per il dirigente Asl Adolfo Rollo

Infine, c’è anche la richiesta di sospensione del direttore generale della Asl Lecce Rodolfo Rollo che verrà eventualmente applicato all’esito dell’interrogatorio di garanzia.