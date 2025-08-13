Blitz del Francavilla in Sinni per Scaringella

C’è anche il Francavilla in Sinni su Michele Scaringella. L’attaccante ex Barletta, Manfredonia e Andria, classe 1995, era finito nel mirino di diversi club (Taranto in primis) ma nelle ultime ore c’è stato un affondo deciso del direttore tecnico lucano Ranko Lazic.
