14 Agosto 2025

Foto: Gianluca Albore - Fidelis Andria

Blitz del Francavilla in Sinni per Scaringella

Fabrizio Caianiello 14 Agosto 2025
C’è anche il Francavilla in Sinni su Michele Scaringella. L’attaccante ex Barletta, Manfredonia e Andria, classe 1995, era finito nel mirino di diversi club (Taranto in primis) ma nelle ultime ore c’è stato un affondo deciso del direttore tecnico lucano Ranko Lazic.

