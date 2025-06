Blitz del ds Montanaro, il Fasano prova a chiudere Barranco

E’ un mercato straordinario quello che stanno portando avanti alcuni club di Serie D. Fatto di colpi di scena, sorpassi e veri e propri blitz. Come quello effettuato in queste ore dal direttore sportivo del Fasano Antonio Montanaro che, secondo quanto appreso da Antenna Sud, si è inserito nella corsa a Bruno Ignacio Barranco, classe 1997, fresco di un clamoroso divorzio con la Reggina. I calabresi non sono riusciti a chiudere l’accordo per il rinnovo e non è escluso che dietro la rottura ci sia stata proprio l’offerta del Fasano. la trattativa è entrata nel vivo da poco ma il Fasano spera di chiuderla al più presto. Barranco è uno dei calciatori più ricercati della categoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author