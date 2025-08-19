Blitz del Canosa: c’è l’accordo con Matteo Di Piazza

Un vero e proprio blitz di mercato quello del Canosa, che ha incassato in giornata l’accordo con Matteo Di Piazza. Il bomber ex Catania e Brindisi era finito anche nel mirino del Taranto e stava cercando di liberarsi dall’Albalonga, club col quale aveva firmato appena due settimane fa. Un acquisto che conferma le intenzioni di puntare alla D del Canosa.

