Blitz del Brindisi: è fatta per Michele Scaringella

Michele Scaringella sarà un nuovo calciatore del Brindisi. Blitz improvviso del direttore sportivo biancazzurro Emanuele Righi che ha soffiato l’attaccante a numerosi club di Serie D. Il Brindisi ha mostrato ancora una volta grande tempestività nella chiusura delle trattative e, con questo colpo, si assicura un altro attaccante di categoria superiore.
potrebbe interessarti anche
Ufficiale: Matera Cds, prime tre riconferme per i biancoazzurri
Serie C, Cerignola-Picerno 2-2: la sintesi del match
L’Altamura cade alla prima di campionato: la Casertana vince 3-1
Cerignola, Cuppone soddisfatto: “Mi godo questo momento”
Cerignola, Maiuri: “Punto meritato, grande cuore della squadra”
Picerno, De Luca: “Grande prestazione, pareggio giusto”