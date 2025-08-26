Blitz del Brindisi: è fatta per Michele Scaringella

Michele Scaringella sarà un nuovo calciatore del Brindisi. Blitz improvviso del direttore sportivo biancazzurro Emanuele Righi che ha soffiato l’attaccante a numerosi club di Serie D. Il Brindisi ha mostrato ancora una volta grande tempestività nella chiusura delle trattative e, con questo colpo, si assicura un altro attaccante di categoria superiore.

