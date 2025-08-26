26 Agosto 2025

Foto: Gianluca Albore - Fidelis Andria

Blitz del Brindisi: è fatta per Michele Scaringella

Fabrizio Caianiello 26 Agosto 2025
centered image

Michele Scaringella sarà un nuovo calciatore del Brindisi. Blitz improvviso del direttore sportivo biancazzurro Emanuele Righi che ha soffiato l’attaccante a numerosi club di Serie D. Il Brindisi ha mostrato ancora una volta grande tempestività nella chiusura delle trattative e, con questo colpo, si assicura un altro attaccante di categoria superiore.

