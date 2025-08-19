Blitz dei Carabinieri a Castrì: interrotta festa musicale abusiva

Una festa musicale non autorizzata è stata interrotta dai Carabinieri nelle campagne di Castrì di Lecce, lungo la S.P. 140. Al momento del primo controllo, i militari hanno trovato circa un centinaio di partecipanti radunati in un’area agricola privata, intenti a ballare con musica ad alto volume o a sostare nei pressi dei veicoli parcheggiati.

Grazie all’attività informativa e al monitoraggio proseguito nei giorni successivi, i Carabinieri hanno identificato complessivamente 213 persone. Le indagini hanno permesso di segnalare alla Procura della Repubblica di Lecce alcuni soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dell’organizzazione e della promozione dell’evento.

Oltre all’occupazione abusiva dell’area, sono stati causati danni ambientali e deturpamenti ai terreni. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati un impianto sonoro e un generatore elettrico utilizzati per la diffusione della musica.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha ribadito che il rispetto delle norme sui pubblici spettacoli non rappresenta solo un obbligo di legge, ma una garanzia essenziale di sicurezza per i cittadini. Le feste abusive, prive di misure di controllo, possono infatti trasformarsi in situazioni di rischio.

