20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Blitz antidroga a Bisceglie: arrestati due uomini e una donna

Dante Sebastio 20 Agosto 2025
centered image

Blitz antidroga dei carabinieri di Trani, coordinati dalla Procura della Repubblica, che hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani del posto, due uomini di 24 e 22 anni e una donna di 21, accusati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Il Giudice per le Indagini preliminari di Trani ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti e tre.

L’operazione è nata da una serie di osservazioni nei pressi di un’abitazione del centro storico di Bisceglie, dove era stato notato un anomalo via vai di persone. Al momento del blitz, i militari hanno fermato e perquisito i tre, trovando, tra casa e veicoli utilizzati per gli scambi, 565 grammi di hashish in panetti, circa 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e 870 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel quadro di un rafforzamento dei controlli sul territorio da parte del Comando Provinciale dei carabinieri, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga che nelle ultime settimane ha visto un aumento delle attività di osservazione e monitoraggio.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Barletta, due rapine a mano armata in poche ore: arrestato. 47enne

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Aggredisce medici, vigilantes e carabinieri al pronto soccorso del Policlinico: fermato 32enne tunisino

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Nociglia, turista 42enne muore in moto folgorato da un fulmine

19 Agosto 2025 Gloria Roselli

Foggia, sesso in piazza davanti alla stazione: rabbia dei residenti

19 Agosto 2025 Antonella D'Avola

L’addio a Francesco Saccente, folla e commozione

19 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Brindisi, 6 auto a fuoco nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Colonne’

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Barletta, due rapine a mano armata in poche ore: arrestato. 47enne

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Blitz antidroga a Bisceglie: arrestati due uomini e una donna

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Aggredisce medici, vigilantes e carabinieri al pronto soccorso del Policlinico: fermato 32enne tunisino

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, 15 ispettori della polizia di stato assegnati alla Questura

20 Agosto 2025 Antonella Fazio