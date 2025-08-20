Blitz antidroga a Bisceglie: arrestati due uomini e una donna

Blitz antidroga dei carabinieri di Trani, coordinati dalla Procura della Repubblica, che hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani del posto, due uomini di 24 e 22 anni e una donna di 21, accusati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.
Il Giudice per le Indagini preliminari di Trani ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti e tre.
L’operazione è nata da una serie di osservazioni nei pressi di un’abitazione del centro storico di Bisceglie, dove era stato notato un anomalo via vai di persone. Al momento del blitz, i militari hanno fermato e perquisito i tre, trovando, tra casa e veicoli utilizzati per gli scambi, 565 grammi di hashish in panetti, circa 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e 870 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
L’operazione si inserisce nel quadro di un rafforzamento dei controlli sul territorio da parte del Comando Provinciale dei carabinieri, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga che nelle ultime settimane ha visto un aumento delle attività di osservazione e monitoraggio.
