Blitz di abusivi in appartamento al San Paolo di Bari

BARI – Avrebbero tentato di occupare un alloggio popolare al quartiere San Paolo che era stato appena liberato e che l’Arca avrebbe dovuto consegnare al legittimo assegnatario. La Polizia municipale nella notte di sabato ha sventato il blitz di un gruppo di persone, fermando e denunciando un 60enne cui sono stati sequestrati attrezzi da scasso. Ma poi, nella tarda nottata, il gruppo è tornato ed è riuscito ad occupare l’immobile in cui ora ci sono una donna con alcuni bambini piccoli.

I fatti sabato notte quando a segnalare alle forze dell’ordine strani rumori provenienti dalla palazzina di via Monti sarebbero stati alcuni vicini di casa. Una volta sul posto, gli agenti – insieme ai carabinieri – avrebbero allontanato la famiglia pronta a occupare l’immobile (alcune donne – di cui una incinta – con bambini piccoli). E così la porta d’ingresso sarebbe stata murata. Ma dopo qualche ora, intorno alle 3 del mattino tra sabato e domenica scorsi, il gruppo sarebbe tornato e picconando la muratura sarebbe riuscito a occupare i locali Arca. Quando le forze dell’ordine sono tornate, nella mattinata di domenica, hanno trovato all’interno una donna con alcuni bambini piccoli che – proprio per questo – non è stato possibile sgomberare, nonostante la donna abbia già a suo carico una denuncia per occupazione abusiva. Il caso è stato dunque segnalato alla Procura di Bari e ai servizi sociali, perché l’appartamento è insalubre e senza allacciamento alla corrente elettrica.

