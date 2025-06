Blitz a Taranto: smantellato mercato abusivo del pesce in Città Vecchia

TARANTO – Operazione congiunta contro il commercio abusivo in città Vecchia a Taranto, dove Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e Polizia Locale, con il coordinamento della Prefettura e dell’ASL, hanno smantellato un mercato del pesce ritenuto abusivo.

L’intervento è scattato in piazzetta Sant’Egidio, nei pressi di via Garibaldi, dove le forze dell’ordine hanno sequestrato alcuni banchetti utilizzati per la vendita di pesce e prodotti ittici, ma anche di altro genere. L’intervento è avvenuto in in’area non riconosciuta come suolo idoneo per l’allestimento di mercati, e non prevede pertanto il rilascio di licenze, in Piazzetta Sant’Egidio verrà infatti realizzato un piccolo parco di intrattenimento con l’allocazione di giostre, nell’ambito degli interventi per i Giochi del Mediterraneo. Quattro i verbali elevati con altrettante sanzioni da 5000 Euro, per violazione del codice del commercio della Regione Puglia.

Il magistrato ha disposto la distruzione del prodotto sequestrato, ritenuto dall’ufficio veterinario e igiene della asl in cattivo stato di conservazione.

I controlli verranno effettuati anche nei prossimi giorni evitare il ripetersi di questi episodi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author