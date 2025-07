Blackout in Puglia, sindacati: “Scarsi investimenti e organici ridotti”

“Reti elettriche vecchie, lavoratori sotto pressione: in 6 mesi, 21mila guasti nella regione. Basta con i tagli”

In una lettera aperta rivolta alle istituzioni e ai cittadini pugliesi, le segreterie regionali di FILCTEM CGIL, FLAEI CISL e UILTEC UIL lanciano l’allarme sui gravi disservizi che stanno colpendo la rete elettrica della regione, attribuendo i blackout estivi a una gestione inadeguata da parte di e-distribuzione, società del Gruppo ENEL responsabile per oltre l’85% del territorio nazionale.

Secondo i dati raccolti dai sindacati, nel primo semestre del 2025 si sono verificati circa 21mila guasti in Puglia: 4.000 solo nel barese, 3.500 nei territori di Foggia, Taranto e Brindisi, e picchi fino a 6.000 guasti nella provincia di Lecce. I disservizi hanno colpito sia l’utenza domestica che le attività commerciali e industriali, con episodi rilevanti anche in aree sensibili come l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

“È scorretto attribuire tutto al caldo e all’uso massiccio dei condizionatori – affermano i segretari regionali Antonio Frattini, Natale Lattanzi e Carlo Perrucci -. La verità è che mancano programmazione, investimenti e organici adeguati. Gli impianti sono obsoleti, la manutenzione è insufficiente e il personale opera in condizioni sempre più critiche”.

Tra i casi citati: blackout di 12 ore ad Andria, interruzioni di 5 ore a Bisceglie, disservizi prolungati a San Marco in Lamis e nel Gargano, dove alcune utenze sono rimaste senza energia per oltre 48 ore consecutive.

Le organizzazioni sindacali denunciano che, nonostante le richieste formali, l’atteso incontro con la direzione di e-distribuzione per discutere un piano di investimenti non è mai stato fissato. Nel frattempo, il personale si trova a operare con turni sfalsati, ordini di servizio straordinari e livelli di reperibilità non compatibili con quanto previsto dal CCNL.

“I blackout non sono eventi casuali – affermano i sindacati -, ma il risultato di precise responsabilità aziendali. I cittadini pagano le bollette anche per finanziare gli investimenti sulla rete, che però vengono rinviati o sacrificati a favore delle logiche finanziarie del gruppo”.

Da oltre un anno e mezzo, ricordano, sono in corso azioni di sciopero su scala nazionale da parte dei lavoratori di e-distribuzione, proprio per chiedere una svolta sulle politiche industriali.

“Chiediamo al Governo, alla Regione Puglia, ai sindaci e a tutte le forze politiche di esercitare un controllo effettivo sulle società concessionarie dei servizi pubblici. L’energia elettrica è un bene essenziale e va garantita con impianti adeguati, personale sufficiente e investimenti certi. Basta tagli e silenzi: serve un cambio di rotta immediato”, concludono Frattini, Lattanzi e Perrucci.

