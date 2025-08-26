26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bivacchi in parcheggio ospedale Barletta, iniziate le operazioni di sgombero

Antonio Gargano 26 Agosto 2025
centered image

BARLETTA – Avviate martedì mattina le operazioni di sgombero nel parcheggio dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Dopo le numerose segnalazioni di residenti e fruitori del polo sanitario cittadino, che hanno ripetutamente evidenziato situazioni di bivacco e degrado, la Polizia Locale ha cominciato le operazioni con un presidio all’interno dell’area, per poi procedere con l’intervento di allontanamento.

All’attenzione degli agenti, ci sono le diverse roulottes che stazionano nel parcheggio da diverso tempo, con diversi nuclei familiari che avevano di fatto preso possesso di parte dell’area con panni stesi, sedie, tavoli e altre suppellettili apposte direttamente sull’asfalto. In attesa del completamento dello sgombero, la Polizia Locale ha avviato un’attività di verifica incrociata sulla regolarità dei mezzi presenti, intavolando contatti diretti con le compagnie assicurative tramite la ricerca delle targhe.

L’operazione nel parcheggio del Dimiccoli arriva dopo un nuovo allarme lanciato dai consiglieri di opposizione Adelaide e Massimo Spinazzola, che nelle scorse ore avevano chiesto un intervento tempestivo per arginare i fenomeni di bivacco e degrado, ma anche a seguito dell’iniziativa accolta positivamente nell’ultimo consiglio comunale, con l’amministrazione Cannito che darà in gestione l’area all’ASL provinciale per favorire i lavori della nuova piastra oncoematologica.

centered image

