Foto Francesco Manfuso

Bitritto, fiamme nel cortile di un condominio: sei auto distrutte

Antonella Fazio 21 Agosto 2025
BITRITTO – Fiamme nella notte, intorno alle 4,20, in complesso residenziale di via Padre Pio, al civico 10 dove per cause in fase di accertamento si è sviluppato un incendio che ha coinvolto almeno 6 auto. Il rogo avrebbe distrutto totalmente una Fiat Croma, una Jeep Compass e una Citroen C3 per poi propagarsi verso altre tre auto parcheggiate vicino.
Sul posto i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme e i carabinieri della stazione di Bitetto. Secondo primi accertamenti, l’incendio si sarebbe propagato dalla Fiat Croma. Il proprietario avrebbe dichiarato di non aver ricevuto minacce di alcun tipo.
Nessuna persona è rimasta coinvolta ma in zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza.

 

 

