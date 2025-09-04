4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Gino Zinfollino (foto: U.S.D Nuova Spinazzola)

Bitonto, Zinfollino: “Brindisi più forte, ora bisogna voltare pagina”

Giovanni Scialpi 4 Settembre 2025
centered image

Una sconfitta pesante per il Bitonto, uscito battuto 4-0 al “Fanuzzi”. Mister Gino Zinfollino ha commentato così la gara:
“Dovevamo giocare la nostra partita senza rischiare subito, ma il gol iniziale ha indirizzato la gara su altri binari. Con una rosa corta non abbiamo avuto la possibilità di cambiare l’inerzia. Il Brindisi ha meritato, ma non ci aspettavamo un match del genere. Non abbiamo trovato equilibrio e siamo sembrati rinunciatari, complice anche la forza dell’avversario”.

Un ko che pesa, ma l’allenatore non vuole abbassare la testa:
“In questo campionato ci saranno due o tre squadre blasonate che guideranno il gruppo, e poi dieci che si giocheranno i playoff. Gli infortuni di oggi sono frutto della rosa risicata e dei carichi di lavoro. Bisogna voltare pagina e restare positivi, anche se non è facile dopo un 4-0. Serve tenere alto l’entusiasmo e guardare avanti”.

About Author

Giovanni Scialpi

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Virtus Francavilla, Carretta: “Sono arrivato in un grande club”

4 Settembre 2025 Dennis Magrì

Eccellenza, Polimnia-Bisceglie 1-3: gli highlights

4 Settembre 2025 Flavio Insalata

Eccellenza, Spinazzola-Taranto 0-1: gli highlights

4 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Brindisi, Burzio: “Che emozione segnare davanti alla mia famiglia”

4 Settembre 2025 Giovanni Scialpi

Brindisi, Ciullo: “Prestazione superlativa, ma c’è sempre da migliorare”

4 Settembre 2025 Giovanni Scialpi

Eccellenza, Brindisi-Bitonto 4-0: gli highlights

4 Settembre 2025 Davide Cucinelli

potrebbe interessarti anche

Virtus Francavilla, Carretta: “Sono arrivato in un grande club”

4 Settembre 2025 Dennis Magrì

Brindisi: Il direttore dell’Utin lascia. La ASL:”Nessuna chiusura”

4 Settembre 2025 Cristina Cavallo

Eccellenza, Polimnia-Bisceglie 1-3: gli highlights

4 Settembre 2025 Flavio Insalata

Brindisi, Burzio: “Che emozione segnare davanti alla mia famiglia”

4 Settembre 2025 Giovanni Scialpi