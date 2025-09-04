Bitonto, Zinfollino: “Brindisi più forte, ora bisogna voltare pagina”

Una sconfitta pesante per il Bitonto, uscito battuto 4-0 al “Fanuzzi”. Mister Gino Zinfollino ha commentato così la gara:

“Dovevamo giocare la nostra partita senza rischiare subito, ma il gol iniziale ha indirizzato la gara su altri binari. Con una rosa corta non abbiamo avuto la possibilità di cambiare l’inerzia. Il Brindisi ha meritato, ma non ci aspettavamo un match del genere. Non abbiamo trovato equilibrio e siamo sembrati rinunciatari, complice anche la forza dell’avversario”.

Un ko che pesa, ma l’allenatore non vuole abbassare la testa:

“In questo campionato ci saranno due o tre squadre blasonate che guideranno il gruppo, e poi dieci che si giocheranno i playoff. Gli infortuni di oggi sono frutto della rosa risicata e dei carichi di lavoro. Bisogna voltare pagina e restare positivi, anche se non è facile dopo un 4-0. Serve tenere alto l’entusiasmo e guardare avanti”.

