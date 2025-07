Bitonto: torna bomber Palazzo, confermato Cantafelice

Gradito ritorno in casa Bitonto. Il club neroverde, infatti, ha annunciato l’arrivo di Loris Palazzo. Reduce dalla parentesi con il Bisceglie, per l’attaccante classe ’91 si tratta della quarta avventura a Bitonto. Un attaccamento alla maglia che il club si augura sia da esempio per i più giovani e che Palazzo possa trascinare il club a suon di gol e carisma.

Inoltre, i nerovardi hanno ufficializzato anche la conferma di Luca Cantafelice, una delle rivelazioni dell’ultima stagione. Difensore roccioso e deciso, Cantafelice sarà un’arma preziosa per il tecnico Zinfollino anche nel prossimo campionato.

