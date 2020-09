Condividi



Il Bitonto del presidente Francesco Rossiello rilancia in grande stile, nonostante la mancata promozione in Serie C. Il numero uno neroverde ha pronti due colpacci per la Serie D: il primo è Nicola Strambelli, che si sta già allenando agli ordini di Ragno, mentre il secondo è Vittorio Triarico, esterno che si è svincolato dal Monopoli in Serie C. Insomma, due grandi acquisti per il Bitonto che con questi due innesti non può nascondere l'ambizione di tentare il salto tra i professionisti.