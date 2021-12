Bitonto, ricordo e rinascita con la nuova piazza Caduti del Terrorismo

BITONTO – Ci sono i sindaci della città metropolitana di Bari insieme al primo cittadino di Bitonto Michele Abbaticchio per ricordare Anna Rosa Tarantino vittima innocente di mafia, uccisa per errore il 30 dicembre del 2017. Quattro anni dopo, quella zona prova a rinascere con una piazza tutta nuova. Grazie ai fondi della città metropolitana a gennaio sarà inaugurato anche l’ex macello, trasformato in luogo di incontro per i giovani.

Servizio di Ilaria Delvino