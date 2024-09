Bitonto, precipita in un dirupo con la moto: muore 25enne

BITONTO – Un giovane di 25 anni di Bitonto, nel Barese, è morto nel pomeriggio mentre in sella a uno scooter percorreva la provinciale che collega la cittadina a Mellitto. La vittima avrebbe perso il controllo della moto finendo prima contro il guardrail, poi in un dirupo. Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.

Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Bitonto.

