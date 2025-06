Bitonto, Orlino: “Stadio quasi pronto ma futuro resta incerto”

Resta nebuloso il futuro del Bitonto, reduce dalla salvezza conquistata nello scorso campionato di Eccellenza.

I neroverdi potrebbero presto tornare al “Città degli Ulivi” dopo tre stagioni di esilio forzato ma resta ancora incerta la posizione del presidente Antonello Orlino. Questa la sua lettera ai tifosi, pubblicata poco fa sui canali ufficiali del club:

“Cari tifosi del Bitonto, vi scrivo con la consueta franchezza. Dopo un sopralluogo con l’assessore, ho appreso che i lavori allo stadio procedono e, con ogni probabilità, da luglio potremo tornare a utilizzarlo.

Una notizia positiva, certo. Tuttavia, sento il dovere di condividere con voi il mio stato d’animo. I sacrifici fatti in questi due anni sono stati molti, ma ho la sensazione che l’interesse per le sorti del Bitonto Calcio sia limitato a pochi. Per questo sto valutando seriamente se proseguire o meno in questo percorso. Non è una decisione facile, ma necessaria, domani incontrerò il Sindaco e comunicherò la volontà di lasciare il titolo nelle sue mani“.

Il futuro del Bitonto resta, dunque, appeso ad un filo: la giornata di domani, venerdì 30 maggio, sarà quindi fondamentale per capire se l’impegno di Orlino proseguirà e se, di conseguenza, ci saranno o meno garanzie per l’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza Pugliese. Dubbi che permangono, nonostante l’imminente ed attesa consegna dello stadio Città degli Ulivi.

