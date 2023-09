Bitonto: Loseto, ‘Vittoria sofferta, ma meritata’

(Di Anthony Carrano) Grazie alla rete di Tedesco al 6’ minuto del primo tempo, il Bitonto espugna il Comunale Pasquale Novi di Angri per una rete a zero. Al termine della gara, il tecnico dei neroverdi Valeriano Loseto, commenta la gara vinta in terra campana.

ANALISI DELLA GARA: “Con grande difficoltà siamo riusciti a tenere testa a una signora squadra, difficile ottenere i tre punti di fronte a una bolgia. Avevamo preparato questa partita cercando la densità centrale facendo andare sugli esterni la squadra avversaria, volevamo questo. Nel primo tempo abbiamo sofferto, bisogna dire la verità. Ci sono stati diversi errori e loro hanno avuto la possibilità di puntarci e poterci fare male. Ci siamo abbassati molto dopo il gol segnato, cercheremo di capire in settimana il motivo, ma comunque anche in grande sofferenza, la squadra ha saputo cogliere questi segnali riuscendo a restare compatta. Siamo stati bravi soprattutto nel secondo tempo a raddoppiare le marcature evitando di fare arrivare nella nostra area di rigore palloni pericolosi, tatticamente siamo stati perfetti nei secondi minuti di gioco. Complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una bella prestazione al cospetto di una grossa squadra”.

VITTORIA DEL GRUPPO: “Ci tengo a precisare che questa non è la vittoria di Loseto, io aiuto i miei ragazzi per cercare di farli esprimere sempre nel migliore dei modi. Sono convinto di avere una squadra che, seguendomi, potrà togliersi diverse soddisfazioni. È stata la vittoria del Bitonto”.

