Bitonto: Loseto, ‘Martina da affrontare senza pressioni’

(Di Anthony Carrano) Dopo la vittoria ottenuta in quel di Angri nella prima giornata di campionato, il Bitonto nel prossimo turno affronterà il Martina di Pizzulli. Intervenuti in conferenza stampa, parlano della gara in programma domenica 17 settembre, il tecnico dei bitontini Valeriano Loseto e il centrocampista Gaetano Navas.

LOSETO: “Desideravo una partenza del genere. Sarà sicuramente una partita impegnativa con il Martina, incontreremo una squadra con tanti ex che vorranno ben figurare davanti ai propri avversari. Dobbiamo proseguire per la nostra strada, sappiamo di avere grandi qualità tecniche, faremo sicuramente un altro tipo di partita rispetto a quelle con Barletta e Angri. Mi aspetto un Martina diverso rispetto a quello della passata stagione: grande esperienza tra i centrali di difesa nonostante la giovane età, il centrocampo può contare su una bella scoperta come Ganfornina, in avanti Maffei, Ancora e Palermo garantiscono una buona fase. Bisogna avere rispetto per una squadra che ha obiettivi diversi dai nostri, ma siamo consapevoli di poter fare il bello e il cattivo tempo se capiamo che non abbiamo grandi pressioni se non quello di centrare il nostro obiettivo iniziale, consolidare la Serie D”.

NAVAS: “Il Martina è una buonissima squadra, come molte altre compagini. Questo girone è molto forte e bisogna disputare bene in ogni partita. Abbiamo le carte in regola per giocarcela contro chiunque, affronteremo ogni gara come se fosse l’ultima. Sappiamo cosa dobbiamo fare”.

