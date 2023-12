Bitonto, La Vigile Rurale impedisce il furto di 400 kg di olive

Durante un’ispezione degli uliveti nella tarda serata di lunedì 4 dicembre, le guardie giurate del consorzio La Vigile Rurale hanno impedito il furto di 400 kg di olive a Bitonto, nella contrada Cela. Durante il pattugliamento per prevenire attività illecite nell’agro di Bitonto, i vigilanti hanno scoperto sacchi di olive appena raccolte pronti per essere portati via. I ladri sono fuggiti vedendo le guardie campestri, ma la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Il Consorzio La Vigile Rurale continua con dedizione e impegno la vigilanza delle campagne, intensificando gli sforzi per soddisfare al meglio le esigenze degli agricoltori.

