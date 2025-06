Bitonto, la Parthenope di Sorrentino apre Visioni periferiche

BITONTO – Un festival di cinema indipendente fatto da under 30 e giunto alla sua terza edizione. È Visioni Periferiche, la kermesse cinematografica che porta alla periferia di Bitonto, nel Barese, la settima arte, con proiezioni di film d’autore e incontri con personaggi di spicco del panorama cinematografico nazionale e internazionale.

Cinque le serate in programma alla Cittadella del Bambino divenuta un vero e proprio cinema all’aperto con un’affluenza che denota il desiderio della comunità di continuare a frequentare il cinema per condividere visioni collettive nonostante le chiusure delle sale di proiezione del territorio avvenute in questi anni.

Serata d’apertura affidata a Celeste della Porta che ha raccontato la sua esperienza da protagonista in Parthenope di Paolo Sorrentino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author