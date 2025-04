Bitonto, la messa di Pasqua con monsignor Satriano

BITONTO – Andare oltre le apparenze e superare le situazioni difficili. Queste le parole dell’arcivescovo di bari – Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano che nelle scorse ore ha preso parte alle celebrazioni eucaristiche in onore della Santa Pasqua dalla cattedrale di Bitonto, nel nord Barese. Un appuntamento che porta a conclusione una settimana santa importante per la cittadina che in questo modo vuole dare un segnale di rinascita e rilancio sia del suo borgo antico che di tutta la comunità funestata in questi ultimi giorni dal femminicidio di Mariotto

