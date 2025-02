Bitonto, il match con il Racale si disputerà al ‘Diomede’ di Bari a porte chiuse

Il prossimo match tra Bitonto e Atletico Racale, valido per la trentesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, si disputerà al ‘Diomede’ di San Paolo di Bari a porte chiuse. Lo ha annunciato il club neroverde con una nota ufficiale:

“Si comunica ai tifosi neroverdi che il match tra Bitonto e Atl. Racale, programmato per giovedì 13 febbraio, avrà inizio alle ore 15. L’incontro verrà disputato a porte chiuse presso l’impianto “Diomede” del quartiere San Paolo di Bari. Questa decisione è stata presa in virtù dell’indisponibilità dello stadio “Palmiotta” di Modugno nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio. Il “Diomede”, inoltre, non è provvisto di agibilità della tribuna”.

