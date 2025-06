Bitonto, giovane disabile aggredito da un gruppo di minorenni

Fratelli d’Italia: “Cresce il clima di insicurezza. Bisogna aumentare i controlli con presidi fissi di polizia”

Indignazione e preoccupazione per quanto avvenuto nei giorni scorsi nei pressi della Villa Comunale di Bitonto (Bari), dove un ragazzo con disabilità motorie è stato preso di mira e umiliato da un gruppo di adolescenti. L’episodio ha scatenato una ferma reazione da parte dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia (Domenico Damascelli, Francesco Toscano e Carmela Rossiello) che hanno espresso condanna unanime per l’accaduto.

“Un gesto grave, inaccettabile, che va ben oltre il bullismo – dichiarano –. Purtroppo non si tratta di un caso isolato, ma dell’espressione di un clima crescente di insicurezza in diversi quartieri della città. Sempre più spesso si registrano comportamenti molesti da parte di gruppi di giovani che disturbano i cittadini e mettono a rischio la serenità della vita pubblica”.

I consiglieri hanno chiesto all’amministrazione comunale di intensificare i controlli sul territorio, con presidi fissi e coordinati della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine nelle zone sensibili, oltre a potenziare la rete di videosorveglianza già esistente e integrarla con l’impiego di droni.

Tra le proposte avanzate figurano anche le “pattuglie di prossimità”, da realizzare a piedi o in bicicletta nei parchi e nelle piazze più frequentate, per aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini e scoraggiare condotte antisociali.

In parallelo, FdI sollecita l’introduzione del DASPO urbano per prevenire episodi di violenza e bullismo, e chiede di promuovere percorsi educativi e inclusivi in collaborazione con scuole, servizi sociali e associazioni giovanili. “Non servono interventi temporanei – sottolineano -, ma un lavoro costante e strutturato per riaffermare nella comunità i valori fondamentali di rispetto, dignità e solidarietà”. L’episodio avvenuto a Bitonto, concludono i consiglieri, “non può e non deve passare sotto silenzio”.

