Bitonto, giallo sulla morte del 53 enne trovato con due ferite alla testa

BITONTO (BA) – E’ giallo sulla morte di un uomo di 53 anni trovato privo di vita nelle campagne di Bitonto, due ferite alla testa e la sua bicicletta elettrica a poca distanza. Indaga la Polizia. L’autopsia, già disposta, chiarirà le cause del decesso.

Potrebbe essere stata una caduta accidentale dalla bici ad aver causato la morte di Arcangelo Barbone, di 53 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato intorno alle 13 di oggi a Bitonto (Bari). Per l’uomo sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne hanno constatato il decesso. Non lontano dal cadavere è stata ritrovata una bici: potrebbe essere quella su cui viaggiava la vittima. Sull’accaduto indaga la Polizi che dovrà chiarire le cause della morte.

Il servizio del tg di Antenna Sud di Ilaria Delvino

