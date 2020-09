Condividi

OGGI SARANNO UFFICIALIZZATI I RIPESCAGGI E LE RIAMMISSIONI IN SERIE C. IL FOGGIA E’ CERTO DI MILITARE TRA I PROFESSIONISTI, SPERA ANCHE IL BISCEGLIE CHE PERO’ DEVE FARE I CONTI CON IL DISCORSO PATENTINI. ATTUALMENTE NE’ L’ALLENATORE NE’ IL DIRETTORE SPORTIVO POTREBBERO LAVORARE IN SERIE C, PER CUI ALCUNI SOCI STAREBBERO PENSANDO A DUE PROTAGONISTI DEL BITONTO.