Bitonto | Confermato Taurino, Alessandro Degli Esposti nuovo d.s.

Il Bitonto calcio comincia a mettere i tasselli per la prossima stagione. Dopo la cavalcata vincente verso il calcio professionistico Roberto Taurino ha meritato la fiducia del presidente Francesco Rossiello anche in vista della prossima stagione. Confermate le nostre indiscrezioni sul ruolo del direttore sportivo che da oggi sarà rivestito da Alessandro Degli Esposti, dirigente 40enne, di Spoleto, che nella stagione 2018 - 2019 ha guidato il mercato del Cerignola, mentre ha appena concluso la collaborazione col Pescara calcio per sposare la causa Bitonto. La redazione sportiva di Antenna Sud augura buon lavoro ad entrambi.