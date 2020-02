Bitonto – Cerignola in diretta su Antenna Sud

Condividi

Il Gruppo Editoriale Distante comunica che la gara Bitonto - Cerignola, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di serie D, in programma domenica 16 febbraio, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud (Canale 13 del DTT in Puglia ed in streaming su www.antennasud.com )

Durante la Trasmissione Sportiva "Tribuna Centrale" ci collegheremo con lo stadio "Città Degli Ulivi" (alle 14.55) per trasmettere il primo tempo della partita. Dopo i commenti in studio ci ricollegheremo con Bitonto per il secondo tempo. A fine gara saremo ancora presenti con le interviste ai protagonisti del big match.

Un'altra domenica ricca di calcio sulle nostre reti con la diretta di Foggia - Brindisi su Canale 85 e a seguire di Ternana - Virtus Francavilla e con la diretta di Bitonto - Cerignola su Antenna Sud.