Bitonto Calcio | Spunta Danilo Alessandro per l’attacco: trattativa a buon punto

Il Bitonto è pronto a piazzare il primo colpo della «sessione dicembrina» del mercato dilettantistico. È molto vicino a vestire la maglia neroverde l'esterno Danilo Alessandro, che in questo momento è in forza al Seregno nel Girone B di Serie D, ma che in passato ha vestito in Puglia le maglie della Virtus Francavilla e Taranto. Lunga la trafila tra i professionisti per il classe '88 che ha collezionato diverse presenze in Serie B (Grosseto) e tantissime in Serie C (Pro Piacenza, Casertana, Vicenza, Virtus Francavilla, Taranto e Cesena).