Bitonto Calcio | Biason è di nuovo neroverde

L’U.S. Bitonto Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del giocatore Carlos Ezequiel Biason.

Per il centrocampista argentino, classe 1985, si tratta di un ritorno nella città dell’olio: Biason ha infatti già indossato i colori neroverdi già nelle ultime due stagioni, con all’attivo 4 gol in 57 presenze. Arriva dalla Team Altamura, squadra in cui ha militato in questo primo scorcio di stagione.

Centrocampista totale e garra argentina nel cuore del campo, sia da play davanti alla difesa che da mezzala, Biason rappresenta la quarta operazione del Bitonto in questa sessione di mercato invernale.

Biason oggi ha conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra e inizierà a lavorare agli ordini di mister Nicola Ragno nella giornata di sabato 2 gennaio, quando riprenderanno gli allenamenti dopo la sosta per il Capodanno. Il giocatore sarà dunque disponibile per la gara del 6 gennaio contro l’AZ Picerno.