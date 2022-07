BITONTO – Sarà Gianluca Marzuoli il nuovo allenatore del Bitonto Calcio a 5 femminile, formazione che per la seconda volta consecutiva nella sua storia sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie A. Abruzzese di Montesilvano, dove è nato 52 anni fa, il nuovo tecnico delle leonesse neroverdi è uno dei più esperti allenatori italiani di futsal, avendo allenato sia il maschile (in tutte le categorie fino al 2016) che il femminile con il Montesilvano e con il Granzette, che ha portato ai playoff nel campionato terminato a maggio scorso. Fa parte del gruppo storico di allievi del primo corso per allenatori di prima fascia di calcio a 5 organizzato dalla FIGC e nel suo palmares vanta una Final Eight (al Palaflorio di Bari), una Supercoppa, una finale scudetto e per ben due anni il trofeo “panchina d’oro”, riservato al miglior allenatore d’Italia. Nelle prossime settimane, il nuovo allenatore raggiungerà Bitonto per pianificare la nuova stagione a partire dalla preparazione precampionato che inizierà subito dopo Ferragosto. Sul fronte mercato, intanto, ufficializzati gli addii del portiere Gabi Tardelli e di Filomena Othmani. A breve sono attesi i primi annunci sulle nuove arrivate.