Condividi

Incidente alle porte di Bitonto. Succede sulla strada provinciale 231, all'altezza dell'incrocio per Palombaio. Un tir, un furgone e un'auto si sono scontrate violentemente. Nell'impatto ferite cinque persone. Sul posto Vigili del fuoco e sanitari del 118. Forse l'asfalto viscido e le avverse condizioni meteo tra le cause del sinistro ma sono in corso accertamenti.