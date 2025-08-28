Bitonto, Brandicci: “L’amore vero si vede in questi momenti”

Il confermato vicepresidente neroverde, Giovanni Brindicci, ha voluto rivolgere ancora una volta senza veli ai tifosi bitontini un appello, un vero e proprio “in bocca al lupo” per il campionato che comincerà domenica:
“Una nuova stagione è alle porte. Anche quest’anno con passione ed entusiasmo, uniti e compatti, difenderemo i nostri colori. È una promessa. È la voce di intere generazioni, la fede che non si compra e non si tradisce. Ma chi ama davvero non abbandona. E noi, come voi, non abbiamo mai smesso di crederci nemmeno per un secondo. Perché l’amore vero si vede in questi momenti. Buon campionato, Bitonto”
