28 Agosto 2025

Bitonto, Brandicci: “L’amore vero si vede in questi momenti”

Anthony Carrano 28 Agosto 2025
Il confermato vicepresidente neroverde, Giovanni Brindicci, ha voluto rivolgere ancora una volta senza veli ai tifosi bitontini un appello, un vero e proprio “in bocca al lupo” per il campionato che comincerà domenica:

“Una nuova stagione è alle porte. Anche quest’anno con passione ed entusiasmo, uniti e compatti, difenderemo i nostri colori. È una promessa. È la voce di intere generazioni, la fede che non si compra e non si tradisce. Ma chi ama davvero non abbandona. E noi, come voi, non abbiamo mai smesso di crederci nemmeno per un secondo. Perché l’amore vero si vede in questi momenti. Buon campionato, Bitonto”

Anthony Carrano

