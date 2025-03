Bitonto-Barletta, trasferta vietata ai tifosi biancorossi

Trasferta vietata per i tifosi del Barletta in quel di Bitonto. Il Prefetto di Bari, infatti, ha emesso questa decisione, come si legge nel comunicato del club neroverde:

“Il Prefetto di Bari ha emesso, questa mattina, l’ordinanza di divieto di trasferta per i tifosi ospiti in vista della gara di domani tra Bitonto e Barletta. Pertanto, la trasferta è vietata a tutti i residenti nella provincia di Barletta.

All’ingresso, gli organi preposti controlleranno i documenti di identità assieme ai biglietti.

L’US Bitonto Calcio ci tiene a precisare che la responsabilità di tale decisione non è da attribuire né alla scrivente società né a quella biancorossa.

Il presidente Orlino, infatti, si dice amareggiato per quella che sarebbe stata senz’altro una grande festa per lo sport e per quello che invece sarà un ulteriore mancato incasso nella seconda stagione consecutiva lontana dal proprio stadio.

Tifosi neroverdi ora è il vostro momento: domani più che mai ci sarà bisogno del pubblico delle grandi occasioni!”.

