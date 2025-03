Bitonto-Barletta, Modesto: “Atteggiamento sbagliato”

Le parole del tecnico neroverde, Francesco Modesto, deluso dalla prestazione del suo Bitonto contro i biancorossi: “Il Barletta non sta regalando niente, ma noi dovevamo solo guardare a noi stessi. L’atteggiamento dei miei ragazzi doveva essere assolutamente diverso. Noi dobbiamo solo rimboccarci le maniche e pensare alla prossima partita. Bisogna lavorare sulle motivazioni e sulla testa. Oggi penso sia mancata determinazione e voglia di portare a casa il risultato. In altre parole, la cattiveria giusta. Non voglio giustificare, ma la classifica che ci siamo ritrovati è li, abbiamo tirato la carretta per diverse settimane”.

