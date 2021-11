Bitonto, arriva Moscelli. Rubini verso le dimissioni: sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica

Scossone in casa Bitonto. Non sono passati inosservati i risultati con Gravina e Bisceglie, un solo punto racimolato in due gare e una squadra in fase involutiva. Il presidente Francesco Rossiello ha individuato nelle ultime ore, a meno di clamorose novità, nella figura di Fabio Moscelli il nuovo responsabile dell’area tecnica. Sarebbe un ritorno per lui, in un’altra chiave però, visto che ha vestito la maglia del Bitonto negli ultimi anni di carriera.

Stando a quanto abbiamo appreso, Leonardo Rubini- attualmente direttore sportivo dei neroverdi- potrebbe rassegnare le dimissioni. Si attendono novità nelle prossime ore, ma lo scenario sembra ormai esser delineato. Un’altra soluzione- al momento più difficile- potrebbe essere la coesistenza dei due.