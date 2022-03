Bitonto, arriva l’esonero di Claudio De Luca: il comunicato della società

L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica l’esonero di Claudio De Luca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La società esprime i ringraziamenti a mister Claudio De Luca per il lavoro svolto e per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi, e desidera augurare i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

Il club neroverde comunicherà, nelle prossime ore, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra.