Bitonto | Alessandro Degli Esposti a breve nuovo ds

Condividi

Alessandro Degli Esposti, ex direttore sportivo della Ternana ed ex del Cerignola, squadra con cui nella scorsa stagione ha vinto i playoff di serie D, sarebbe la scelta del Bitonto calcio per il prossimo campionato. Il dirigente umbro, attualmente sotto contratto con il Pescara avrebbe accettato la proposta di Francesco Rossiello che dunque si è affidato all'esperienza di Degli Esposti. Bisognerà attendere che il d.s. risolva il contratto con il club abruzzese per iniziare la sua avventura in neroverde.