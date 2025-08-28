28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bitonto, agricoltore trovato morto: si indaga per omicidio

Dante Sebastio 28 Agosto 2025
centered image

Bitonto, agricoltore trovato morto: si indaga per omicidio. Gli aggiornamenti.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Riattivato a Bari il centro ludico per la prima infanzia, ecco come presentare la domanda

28 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Ryanair condannata a risarcire due passeggeri per il volo Pisa-Bari

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

A Bari tolleranza zero su taxi e NCC abusivi: sanzionati 27 irregolari in otto mesi

28 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari, la “Processione” di Nani Chacon al Piano Festival

28 Agosto 2025 Antonio Bucci

Regionali, lunedì il vertice chiave. Decaro resta in silenzio

28 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bari, risse tra extracomunitari: continua il controllo delle piazze ‘calde’

28 Agosto 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Lago di Como, si tuffa per salvare figli: è salentino il 55enne disperso

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bitonto, agricoltore trovato morto: si indaga per omicidio

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Regionali tra accordi e disaccordi

28 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Mieli: “In Puglia partita chiusa a favore del centrosinistra. Ma resta un mistero come la destra abbia perso tutto”

28 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo