Bitetti: “Rifondazione Comunista rafforza coalizione Centrosinistra”

Piero Bitetti, candidato sindaco del Centrosinistra, esprime soddisfazione per il sostegno ufficiale ricevuto da Rifondazione Comunista, formalizzato attraverso una nota firmata da Valentina Basta, componente della segreteria provinciale del partito. Per Bitetti, l’adesione rappresenta un ulteriore elemento di consolidamento della coalizione progressista.

“Poter contare anche sul sostegno di Rifondazione Comunista è per me motivo di grande soddisfazione”, ha dichiarato Bitetti sottolineando come l’accordo sia il frutto di un percorso di confronto avviato anche con il Movimento 5 Stelle, basato sulla condivisione di priorità programmatiche comuni.

Tra i temi che accomunano le forze politiche, Bitetti evidenzia la tutela ambientale, l’opposizione al rigassificatore, il sostegno al reddito familiare, il Piano Casa riformulato in una prospettiva sociale e sostenibile e l’introduzione del salario minimo comunale. “Temi che qualificano il nostro programma e lo rendono oggettivamente diverso e per molti aspetti antitetico rispetto a quello della coalizione di destra”, ha spiegato.

Il candidato del centrosinistra ribadisce l’obiettivo di rendere Taranto una città più accogliente, inclusiva e attenta ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione. “Per noi ‘nessuno deve restare indietro’ non è uno slogan, ma un impegno politico e morale che assumiamo con i tarantini”, ha concluso Bitetti.

