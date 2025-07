Bitetti conferma: “Ritiro dimissioni, ma non firmo accordo su ex Ilva

Il sindaco: “Resto per senso di responsabilità, ma questo non significa avallare scelte calate dall’alto”

“Sono a Roma per rappresentare la città di Taranto. Al ministro dirò chiaramente che l’accordo di programma, per come è strutturato, non ci soddisfa e io non lo firmerò”. Lo ha dichiarato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, in un video pubblicato sui social, poco prima di recarsi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per partecipare al tavolo sull’ex Ilva, convocato dal ministro Adolfo Urso.

Il primo cittadino ha confermato anche il ritiro delle dimissioni presentate lunedì scorso, all’indomani di una contestazione subita da parte di alcuni attivisti durante un incontro sulla transizione ecologica dello stabilimento siderurgico.

“Resto per senso di responsabilità, ma questo non significa avallare scelte calate dall’alto”, ha aggiunto Bitetti, che ha voluto ringraziare pubblicamente il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, e il sindaco di Statte, Fabio Spada, per il sostegno ricevuto in queste ore complesse.

La posizione del sindaco si unisce a quella già espressa dagli altri rappresentanti degli enti territoriali, che nei giorni scorsi avevano manifestato perplessità sui contenuti dell’accordo proposto dal Governo, in particolare sulla mancata definizione delle garanzie ambientali e sul percorso di decarbonizzazione.

“Taranto non può più accettare accordi non condivisi. Il nostro contributo deve essere ascoltato”, ha concluso Bitetti.

