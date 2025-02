Bit, turismo in Puglia: investimenti e strategie per il futuro

MILANO – Alla BIT 2025, la Regione Puglia ha presentato le proprie strategie di sviluppo per il settore turistico, puntando su investimenti mirati e nuove opportunità di business. L’incontro tra domanda e offerta ha favorito il dialogo tra operatori locali e potenziali investitori, con particolare attenzione ai comparti del wedding e del turismo enogastronomico.

L’assessore allo sviluppo economico della Regione, Alessandro Delli Noci, ha evidenziato l’importanza dei finanziamenti PIA e Mini PIA per riqualificare il sistema alberghiero, ampliando l’offerta con hotel di lusso, campeggi e strutture nei centri storici. Il turismo matrimoniale in Puglia, in costante crescita, attrae sempre più clienti da Germania, Francia e Nord Europa, mentre il mercato statunitense si avvia a diventare il più rilevante.

Anche l’enogastronomia gioca un ruolo chiave: il forum Food EXP contribuisce alla valorizzazione delle tradizioni locali, rendendo la Puglia una destinazione di riferimento per il turismo culinario.

Grazie alla collaborazione tra imprese, enti regionali e Puglia Promozione, la regione punta a consolidare la sua presenza sui mercati internazionali e a rafforzare la propria rete di eventi e fiere, favorendo la crescita del comparto turistico nei prossimi anni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author