BIT: la Puglia punta su turismo accessibile e destagionalizzato

MILANO – Si chiude la BIT di Milano e la Regione Puglia traccia un bilancio positivo, con un focus sul progetto “La Via Ionica”, il primo cammino accessibile multiprodotto del Sud Italia.

L’iniziativa, che coinvolge il territorio ionico pugliese, punta a coniugare cultura, ambiente e turismo, come sottolineato dall’assessore regionale alla cultura, Viviana Matrangola. Un obiettivo chiave è la destagionalizzazione del turismo, particolarmente rilevante dopo la crisi dell’industria dell’Ilva, e la creazione di percorsi accessibili anche ai diversamente abili, come dimostra l’affaccio alla Gravina di Laterza, ora fruibile grazie all’uso di hand-bike.

Il progetto non è solo un’opportunità per valorizzare le bellezze naturali, ma anche per promuovere l’enogastronomia locale. La Puglia, recentemente riconosciuta dal National Geographic come “Best Value Travel Destination”, punta così a un modello di turismo sostenibile, green e inclusivo, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

