Bit, BTM 2025: le novità in arrivo alla Fiera del Levante di Bari

Nevio D’Arpa, CEO di BTM, ha presentato alla BIT di Milano le novità della prossima edizione di BTM, l’evento sul turismo in programma dal 26 al 28 febbraio alla Fiera del Levante di Bari.

Tra le principali innovazioni annunciate spicca l’area Hotel 4.0, dedicata alle nuove tecnologie per il settore alberghiero. Cresce anche lo spazio riservato al Trade, con una maggiore presenza di enti nazionali del turismo stranieri. Un’attenzione particolare sarà riservata agli investimenti, grazie alla collaborazione con Ati, e ai contenuti formativi, con 10 sale conferenze attive per tutta la durata dell’evento.

Il tema dell’edizione 2025 sarà “Viaggio nel Viaggio”, un concetto che esplora il percorso del viaggiatore sin dalla fase di progettazione fino alla destinazione finale.

L’appuntamento è quindi fissato per fine febbraio a Bari, per un evento che si preannuncia ricco di innovazione e opportunità per il settore turistico.

