BIT 2025, Matera nello stand della Regione Lazio

MILANO – La dirigente dell’area promozione della Regione Lazio, Amalia Vitagliano, su invito del direttore generale dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli, ha raggiunto lo stand di Regione e Apt Basilicata chiedendo scusa per l’errore che si è creato per la presenza di una foto della città di Matera nella grafica dello stand del Lazio. La dg Sarli ha accolto la dirigente Vitigliano, invitandola in Basilicata e auspicando momenti di incontro e collaborazione per la valorizzazione e promozione dei territori.

