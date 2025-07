Bisceglie, Vito Lavopa è un nuovo calciatore nerazzurro

Con un comunicato ufficiale, il Bisceglie ha annunciato l’ingaggio di Vito Lavopa. L’esterno classe ’95 approda in nerazzurro dopo l’esperienza con il Barletta, culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza pugliese e della Coppa Italia Puglia. Questo l’annuncio del club:

“Dopo aver superato la concorrenza di diversi altri club di livello, l’AS Bisceglie Calcio 1913 è orgogliosa di annunciare ufficialmente l’ingaggio di Vito Lavopa, esterno classe 1995: una pedina che si preannuncia fondamentale per lo scacchiere tattico nerazzurro!

Veterano del calcio pugliese, apprezzato in tutte le società che ha avuto modo di rappresentare, Lavopa è un centrocampista di fascia capace di dare il meglio tanto a sinistra quanto a destra, con compiti offensivi ma grande attenzione anche in fase di recupero del pallone. Nella sua carriera, che lo ha visto anche nel Bari a livello di settore giovanile, ha vestito le maglie di Terlizzi, Fidelis Andria, Grosseto, Vigor Trani, Bitonto, Francavilla e Molfetta, oltre a tre significative esperienze con il Barletta: Lavopa è stato uno dei protagonisti della formazione vincitrice del campionato di Eccellenza Pugliese 2024/2025 e della Coppa Italia Puglia, nonché finalista della Coppa Italia d’Eccellenza persa dal Barletta soltanto in finale contro la Rovato Vertovese.

Nonostante la possibilità di giocare in Serie D, il Direttore dell’Area Tecnica del Bisceglie, Danilo Dammacco, ha convinto Vito a mettersi alla prova con un’altra importante sfida, quella di riportare il Bisceglie nella massima serie dilettantistica italiana: la sua voglia di vincere sarà fondamentale in campo e a livello di spogliatoio!”

