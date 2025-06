Bisceglie, violento impatto sull’A1: morti genitori, figli gravemente feriti

Famiglia distrutta sulla A1 a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno sull’autostrada A1, nei pressi della diramazione Sud in direzione Sud, a pochi chilometri dalle Vele di Calatrava a Tor Vergata. Le vittime sono una coppia di Bisceglie: un uomo di 57 anni e una donna di 58, morti sul colpo dopo l’impatto frontale della loro auto con un furgone, avvenuto al chilometro 570 dell’autostrada. Gravissimi i due figli della coppia, trasportati in codice rosso in ospedale con l’eliambulanza. Anche l’autista del furgone è rimasto ferito ed è stato soccorso con la massima urgenza.

