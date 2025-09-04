4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bisceglie, uomo perseguita l’ex compagna: ammonito dalla polizia

Maria Fiorella 4 Settembre 2025
centered image

Un uomo, residente a Bisceglie, è stato ammonito dalla polizia di Stato per aver messo in atto una serie di comportamenti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Il provvedimento è stato emesso dal questore di Barletta-Andria-Trani, Alfredo Fabbrocini, dopo che la donna ha sporto denuncia segnalando molestie e pedinamenti ripetuti da parte dell’uomo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato a gennaio 2025. L’uomo avrebbe cominciato a seguire la vittima in diversi momenti della giornata, presentandosi nei luoghi da lei abitualmente frequentati, come il posto di lavoro e alcuni locali pubblici.

In particolare, tra maggio e giugno, la situazione è peggiorata: l’uomo avrebbe avvicinato più volte la donna in luoghi pubblici, creando in lei un forte senso di disagio e paura. La vittima, esasperata, ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine, denunciando i fatti.

A seguito delle verifiche, la questura ha deciso di procedere con l’ammonimento ufficiale, un atto con cui si invita formalmente la persona a smettere immediatamente i comportamenti molesti. Inoltre, l’uomo è stato indirizzato verso un percorso di recupero presso centri specializzati per autori di violenza.

centered image

