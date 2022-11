Condividi su...

Un giovane di 16 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Bisceglie, con l’accusa di avere minacciato e tentato di estorcere 1500 euro a un altro giovane appena maggiorenne. Tutto è partito dalle minacce, anche di morte, rivolte nei confronti della vittima per una questione legata all’acquisto di un certo quantitativo di stupefacente che l’arrestato avrebbe dovuto recapitare al giovane: quest’ultimo avrebbe dovuto pagare un iniziale importo di 50 euro poi salito a 1500.

La vittima ha deciso quindi di denunciare il tutto ai Carabinieri che si sono presentati all’appuntamento fissato per il pagamento e hanno bloccato il minorenne (vive in Italia ma è tunisino), che per intimidire ulteriormente l’altro giovane era armato con una pistola giocattolo modificata, con la quale ha sparato anche un colpo in aria. Il minorenne è accusato, oltre che di tentata estorsione, anche di porto in luogo pubblico di arma giocattolo priva di tappo rosso e di spaccio di sostanze stupefacenti.